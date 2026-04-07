В Минпросвещения объяснили, почему школьникам трудно понимать печатные тексты

Дети, привыкшие к чтению с экрана, зачастую испытывают трудности с пониманием длинных печатных текстов. Об этом сообщила эксперт Минпросвещения, заведующая кафедрой психологии труда и психологического консультирования Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета Елена Пучкова.

«Дети, привыкшие к чтению с экрана, особенно с использованием скроллинга, часто испытывают трудности с пониманием длинных печатных текстов. Это связано с особенностями цифрового формата, который поощряет быстрый и поверхностный просмотр, а не вдумчивое погружение в материал. Скроллинг порождает привычку усваивать информацию фрагментарно, без глубокого осмысления», - сказала Елена Пучкова.

В экзаменационных заданиях, например, в разделе «Чтение» ЕГЭ по русскому или английскому языку, требуется не просто понять основную мысль, но и проанализировать структурно-смысловые связи, выявить детали, критически оценить информацию, пишет ТАСС.

По ее словам, возникает необходимость усилить навык осмысленного (смыслового) чтения печатных текстов вне зависимости от их объема. Осмысленное чтение предполагает глубокое понимание текста с выделением ключевых мыслей, установлением логических связей, анализом смыслов и контекстов. Этот навык развивает когнитивную сферу школьника: внимание (способность концентрироваться на прочитанном), критическое мышление (умение анализировать сложные тексты), память для запоминания ключевых положений, а также логическое мышление, позволяющее устанавливать структурно-смысловые связи и формировать собственное мнение, уточнила эксперт.

Фактически осмысленное чтение способствует как когнитивному, так и личностному развитию. «Формирование навыка осмысленного чтения является основой не только для успешной сдачи экзаменов, но и для дальнейшего образования и профессиональной деятельности», - заключила эксперт.