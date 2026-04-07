 
Общество

Житель Дедовичского района осуждён за неуплату более чем 790 тысяч рублей алиментов

0

Дедовичский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя Кузьмина, обвиняемого в неоднократной неуплате алиментов (часть 1 статьи 157 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

На основании судебного приказа с подсудимого в пользу законного представителя несовершеннолетней потерпевшей взысканы алименты в размере 1/4 части всех видов заработка отца до совершеннолетия ребенка. Постановлением мирового судьи Кузьмину вынесли наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов. 

Кузьмин мер к трудоустройству не предпринимал, в центр занятости не обращался, выплату средств на содержание несовершеннолетней дочери не производил, в результате чего образовалась задолженность в сумме 792 544 рубля 75 копеек.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину в совершении преступления, дело было рассмотрено в особом порядке.

Приговором суда Кузьмин признан виновным, ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026