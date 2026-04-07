Житель Дедовичского района осуждён за неуплату более чем 790 тысяч рублей алиментов

Дедовичский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя Кузьмина, обвиняемого в неоднократной неуплате алиментов (часть 1 статьи 157 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

На основании судебного приказа с подсудимого в пользу законного представителя несовершеннолетней потерпевшей взысканы алименты в размере 1/4 части всех видов заработка отца до совершеннолетия ребенка. Постановлением мирового судьи Кузьмину вынесли наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов.

Кузьмин мер к трудоустройству не предпринимал, в центр занятости не обращался, выплату средств на содержание несовершеннолетней дочери не производил, в результате чего образовалась задолженность в сумме 792 544 рубля 75 копеек.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину в совершении преступления, дело было рассмотрено в особом порядке.

Приговором суда Кузьмин признан виновным, ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.