 
Общество

Мужчину будут судить в Печорах за незаконную рубку леса вблизи границы РФ

0

В Печорский районный суд поступило уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений группой лиц в особо крупном размере, а также краже чужого имущества в крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото из материалов уголовного дела / пресс-служба судов Псковской области

Летом 2024 года обвиняемый Цокиев заключил договор аренды на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в Печорском районе вблизи государственной границы РФ, где была произведена незаконная вырубка древесины.

В результате преступных действий лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в размере 34 754 327 рублей, что является особо крупным размером.

При этом ООО «ОСКО-ИНВЕСТ» также причинен ущерб в размере 708 477 рублей 93 копейки, поскольку часть вырубленного лесного массива принадлежала юридическому лицу на праве аренды.

Судебное разбирательство по уголовному делу назначено на 15 апреля.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026