Мужчину будут судить в Печорах за незаконную рубку леса вблизи границы РФ

В Печорский районный суд поступило уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений группой лиц в особо крупном размере, а также краже чужого имущества в крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото из материалов уголовного дела / пресс-служба судов Псковской области

Летом 2024 года обвиняемый Цокиев заключил договор аренды на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в Печорском районе вблизи государственной границы РФ, где была произведена незаконная вырубка древесины.

В результате преступных действий лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в размере 34 754 327 рублей, что является особо крупным размером.

При этом ООО «ОСКО-ИНВЕСТ» также причинен ущерб в размере 708 477 рублей 93 копейки, поскольку часть вырубленного лесного массива принадлежала юридическому лицу на праве аренды.

Судебное разбирательство по уголовному делу назначено на 15 апреля.