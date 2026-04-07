Врача и медсестер великолукской пульмонологии поблагодарил пациент

Благодарность в адрес врача и всего медицинского персонала пульмонологического отделения Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы выразил родственник пациента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в лечебном учреждении.

«Хочу выразить искреннюю благодарность коллективу пульмонологического отделения Великолукского филиала ПОКБ за высокий профессионализм и чуткое отношение к пациентам», - отметил родственник пациента.

По его словам, на прошлой неделе мужчину направил на лечение врач Илья Доля.

«Ему отдельная признательность за грамотное лечение и внимательное отношение (доктор всегда подробно отвечал на все вопросы). Также благодарю средний медицинский персонал отделения за заботу и круглосуточный уход, оказанный моему отцу. Ваш труд невероятно важен и ценен. Желаю всему коллективу крепкого здоровья, энергии, благополучия и благодарных пациентов», - подытожил родственник благодарного пациента.