Память на страницах истории: в Великих Луках открылась выставка, посвященная «Диктанту Победы»

Выставка, посвященная ежегодной международной исторической просветительской акции «Диктант Победы», открылась сегодня на площади Рокоссовского в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

На площади установили конструкцию, на которой закрепили два информационных баннера. На одном из них дана общая информация об акции, ее история и статистика проведения. Вторая экспозиция содержит информацию о проведении диктанта в Великих Луках.

Старт выставке дали почетные гости – депутат Великолукской городской Думы, куратор партийного проекта «Историческая память», в рамках которого и проходит «Диктант Победы», руководитель великолукского местного отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков, председатель городского совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Петр Подгорный, а также начальник городского штаба «Молодой Гвардии Единой Росси» Егор Быстров.

Дмитрий Белюков напомнил, что в этом году «Диктант Победы» пройдет по всей стране и в городе Великие Луки по инициативе партии «Единая Россия» и РВИО уже в восьмой раз. Акция проводится, прежде всего, чтобы сохранить историческую память, мотивировать молодежь и людей всех поколений к изучению истории Великой Отечественной войны.

Мероприятия, которые проходят по всей стране в преддверии «Диктанта Победы», чтобы привлечь как можно больше людей к участию в нем, носят разный формат, в том числе и формат подобных баннерных выставок. Здесь можно получить исчерпывающую информацию об акции, о том, как и где можно принять в ней участие.

Великие Луки выбраны местом проведения акции неспроста. Город сыграл важную роль в ходе Великой Отечественной войны и в числе первых российских городов в 2008 году удостоен почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы». Кроме того, город является родиной маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (выставка установлена на площади, носящей его имя).

В этом году диктант посвящен двум важнейшим датам истории города: 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения Маршала Победы Г. К. Жукова, который лично принимал участие в планировании и осуществлении Великолукской наступательной операции и неоднократно находился на подступах к городу для того, чтобы лично координировать освобождение Великих Лук в конце 42-го в начале 43-го годов.

Как отметил Дмитрий Белюков, «Диктант Победы» позволяет принять участие в ней любому. Об этом говорит опыт прошлых лет, когда в ней участвовали ветераны, представители общественных организаций и молодежь. Они могли как проверить свои знания, так и мотивировать себя на изучение вопросов истории в будущем.

Дмитрий Белюков подчеркнул, что не важно, насколько правильными будут ответы участников диктанта. Гораздо важнее получить в ходе акции «прививку исторической памяти» и никогда не забывать о тех, кто ценой своей собственной жизни внес вклад в Великую Победу и позволил стране сегодня самостоятельно определять свое будущее.

Председатель совета ветеранов Петр Подгорный также заявил, что подобные акции необходимы. Особенно важно, что площадки «Диктанта Победы» проходят в учебных заведениях, активно привлекая молодежь. По его словам, уважение к исторической памяти способствует консолидации общества, что значимо сегодня, в условиях специальной военной операции.

Петр Подгорный выразил благодарность партии «Единая Россия» и лично секретарю Псковского регионального отделения, депутату Госдумы Александру Козловскому за помощь в издании дополнительного тиража книги об участниках спецоперации «Лики СВО» великолукского писателя А. Б. Канавщикова, которая будет не только литературным памятником героям, но и инструментом воспитания подрастающих поколений.

Помощь в разворачивании выставки оказали великолукские молодогвардейцы. Руководитель городского отделения «Молодой Гвардии» Егор Быстров рассказал, что со своими единомышленниками он регулярно участвует в «Диктанте Победы», планирует это сделать и в этом году.

Напомним, акция «Диктант Победы» состоится 24 апреля. В Великих Луках центральной площадкой станет Великолукская государственная академия физической культуры и спорта (пл. Юбилейная, 4). Ее работу курирует декан ВЛГАФК, член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» в городе Великие Луки, координатор партийного проекта «Историческая память», председатель Великолукского городского отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков.

Кроме того, будет работать еще ряд площадок по написанию «Диктанта»:

Краеведческий музей (площадь А. Матросова, 1);

Великолукская государственная сельскохозяйственная академия (проспект Ленина, 2);

Великолукский механико-технологический колледж (поселок Нагорный, дом 6);

Великолукский политехнический колледж (улица Глинки, 36);

Лицей №10 (улица Гастелло, 8).

Также задания диктанта можно выполнить в режиме онлайн на официальном сайте.