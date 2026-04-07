В Псковской области выявили свыше 2,7 тысячи случаев ОРВИ за неделю

2 739 случаев ОРВИ зарегистрировали в Псковской области с 30 марта по 5 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону. Это на 16,4% ниже уровня предыдущей недели. Среди заболевших в области доля детей до 14 лет – 58,7%.

В Пскове зафиксировали 1058 случаев ОРВИ, или 38,6% от общего количества по региону. За неделю госпитализировали 32 человека с симптомами ОРВИ, что на пять случаев больше, чем на предыдущей неделе.

В структуре циркулирующих вирусов определялись вирусы гриппа и респираторные вирусы негриппозной этиологии. Задокументировали три случая гриппа, в том числе один у ребенка.

Два класса в двух школах и одну группу в детском дошкольном учреждении закрыли на карантин в регионе в целях предотвращения распространения ОРВИ.

«Весной следует соблюдать базовые меры профилактики: часто мыть руки, проветривать помещения, избегать близкого контакта с больными. При ухудшении самочувствия, высокой температуре или выраженной слабости — обязательно обратитесь к врачу», - напомнили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
Реклама на ПЛН

