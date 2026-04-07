 
Общество

На великолукскую ярмарку «Весна-2026» уже заявились почти 160 участников

Универсальная ярмарка «Весна-2026», на которую уже зарегистрировалось 158 участников, состоится в Великих Луках 25 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Изображение: администрация Великих Лук

Заявки на участие принимаются по рабочим дням с 09:00 до 18:00 в кабинете №108а по адресу: площадь Владимира Ленина, дом 1.

Напомним, в связи с проведением ярмарки временно прекратят движение и запретят стоянку транспорта на ряде центральных улиц города с утра 24 апреля до 16:00 25 апреля. Администрация уточнила, что в качестве объезда участники и гости могут использовать проспект Владимира Ленина, Октябрьский проспект, улицы Пионерскую, Александра Пушкина и Комсомольскую.

«Просьба учесть данную информацию при построении маршрутов движения», — подчеркнули в администрации.

Также в период проведения ярмарки запретят розничную продажу алкогольной продукции на площади Владимира Ленина, прилегающих территориях и ряде улиц. Проход к месту проведения ярмарки организуют через специальные пункты пропуска, оснащённые металлоискателями.

«Местами прохода посетителей определены: улица Некрасова у дома №10, проспект Ленина у дома №22, улица Пионерская у дома №7/1, улица Пушкина у дома №4/2 и площадь Ленина у дома №3», — пояснили в администрации.

К проносу на ярмарку запретили оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики, любые аэрозоли, алкогольные напитки и напитки в стеклянной таре. «Просьба с пониманием отнестись к введённым с целью обеспечения безопасности ограничениям», - добавили в администрации Великих Лук.

