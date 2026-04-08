 
Общество

Минобрнауки выделит аспирантуру в отдельный уровень профобразования

0

Аспирантура в новой системе высшего образования будет выделена в отдельный уровень профессионального обучения, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«В настоящее время подготовка кадров высшей квалификации по программам аспирантуры осуществляется в рамках высшего образования. В новой системе высшего образования аспирантура будет выделена в отдельный уровень профессионального образования», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в России выросло число защищенных кандидатских и докторских диссертаций. В 2025 году было защищено более 9 тысяч кандидатских диссертаций (на 9,7% больше, чем в 2024 году), а также более 1,2 тысячи докторских диссертаций, что на 10,4% больше, чем годом ранее.

Уточняется, что в этом учебном году наиболее популярными у аспирантов стали такие научные специальности, как системный анализ, управление и обработка информации, статистика; региональная и отраслевая экономика; методология и технология профессионального образования; автоматизация и управление технологическими процессами и производствами; общая педагогика, история педагогики и образования, пишет РИА Новости

На 2026/27 учебный год по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре установлено 18 215 бюджетных мест.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026