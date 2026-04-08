Суд проверит законность прекращения дела в отношении экс-главврача больницы в Новосокольниках

Законность прекращения уголовного дела в отношении бывшего главного врача Новосокольнической межрайонной больницы Александра Каскевича проверят в апелляционном порядке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский областной суд приступил к рассмотрению апелляционного представления, поданного на постановление Новосокольнического районного суда от 18 февраля 2026 года, которым удовлетворено ходатайство бывшего главного врача Александра Каскевича и его защитника о переквалификации действий подсудимого на часть 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а также уголовное дело в отношении экс-главврача прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Органом предварительного следствия Александра Каскевич обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

В апелляционном представлении прокурор просит отменить постановление Новосокольнического районного суда, уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе.

Следующее судебное заседание состоится 14 мая в 10.00.