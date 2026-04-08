В Псковской области прорабатывают вопросы поддержки ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

Мероприятия к 40-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) обсудили участники рабочей группы под руководством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В настоящее время в регионе проживает 418 участников ликвидации последствий ЧАЭС. Министерством социальной защиты Псковской области проведен опрос граждан. Некоторые из них нуждаются в оказании дополнительной помощи, в том числе по ремонту и газификации жилья, медицинской поддержке, санаторно-курортному лечению и т. д.

Вера Емельянова поручила руководству профильных региональных министерств и ведомств оперативно проработать все обращения, чтобы определить потребность в ресурсах и составить план конкретных действий. Главам муниципальных образований рекомендовала активно подключиться к этой деятельности.

«Каждому должно быть оказано должное внимание», — подчеркнула первый вице-губернатор.

В настоящее время прорабатывается вопрос дополнительной поддержки ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. В рамках совещания речь также зашла и о проведении мероприятий диспансеризации в отношении ликвидаторов аварии. Отдельно был рассмотрен вопрос поощрения граждан памятными знаками и проведения межрайонных встреч.

Ежегодно 26 апреля в России отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Памятная дата напоминает о крупнейшей техногенной катастрофе ХХ века — аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Она случилась 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС близ города Припять.

В результате аварии произошел выброс в окружающую среду радиоактивных веществ. Из 30-километровой зоны отчуждения вокруг станции было эвакуировано все население — более 115 тысяч человек.

Официальные данные говорят о том, что в ликвидации последствий аварии приняли участие около 500 тысяч человек. Среди ликвидаторов были зарегистрированы сотни случаев лучевой болезни, онкологических заболеваний, заболеваний крови и нервной системы.