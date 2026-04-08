Депутаты разрешат тратить маткапитал на остекление балконов на дачах в Петербурге и Ленобласти

Петербургский парламент 8 апреля в первом чтении утвердил законопроект, дополняющий перечень работ, на которые можно потратить материнский капитал. Теперь на эти средства можно будет починить окна на даче, но только в Ленобласти и Петербурге.

Из документа следует, что средства материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге можно будет направить на выполнение работ по изготовлению, доставке и установке (замене) оконных блоков, входных дверей, остеклению балконов, лоджий в садовых домах города и области.

Депутат Денис Четырбок заметил, что в прошлом году семьи получили возможность выполнять такие работы за счет регионального маткапитала в жилых помещениях, и это стало хорошим подспорьем для многодетных.

Депутат Ирина Иванова уточнила у другого автора законопроекта Всеволода Беликова, почему его действие не распространяется на петербуржцев, у которых дачи в Пскове. Единоросс ответил, что это связано с «законодательной традицией» — так принято и привычней депутатам, пишет Фонтанка.ру.

На дачи в Псковской области закон не распространяется.