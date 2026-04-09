Минпросвещения установило максимальное число контрольных

Министерство просвещения России установило максимальное количество контрольных, они должны занимать не более 10% от всего объема учебного времени. Об этом сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

«В соответствии с приказами Минпросвещения России №704, №729 и №808 исключены предметные области, определено максимальное количество контрольных - не более 10% от всего объема учебного времени, закреплен перечень (кодификатор) проверяемых требований к метапредметным и предметным результатам освоения программ, внесено единое поурочное планирование по учебным предметам непосредственного применения, регламентированы объемы выполнения домашнего задания», - цитирует пресс-служба Минпросвещения Колударову.

Она также подчеркнула, что для удобства педагогов конструктор рабочих программ, учебных планов, основной образовательной программы, а также нормативно-правовые акты и методические рекомендации размещены на портале «Единое содержание общего образования», пишет ТАСС.