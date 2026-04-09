Засуха способствует распространению устойчивости к антибиотикам

Засуха может способствовать распространению устойчивости бактерий к антибиотикам в почве и тем самым потенциально влиять на здоровье людей. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале Nature Microbiology (NM).

Ученые проанализировали данные по почвам из разных регионов США, Китая и Европы и обнаружили, что в условиях засухи в них стабильно возрастает количество генов, связанных с выработкой природных антибиотиков и устойчивостью к ним. Эксперименты показали, что при высыхании почвы содержание воды в ней снижается, а естественные антибиотики, которые производят почвенные микроорганизмы, становятся более концентрированными. Это усиливает отбор: чувствительные бактерии погибают, а устойчивые получают преимущество.

Дополнительные опыты подтвердили, что после высушивания почвы в микробных сообществах действительно чаще встречаются бактерии, способные переносить действие разных классов антибиотиков. По словам авторов, это важно не только для экологии почв. Многие гены устойчивости могут передаваться между бактериями, а отдельные почвенные микроорганизмы имеют близких родственников среди возбудителей болезней человека, пишет «Лента.ру».

Исследователи также сопоставили клинические данные из 116 стран с показателями засушливости и обнаружили, что в более засушливых регионах в среднем выше частота устойчивости к антибиотикам в больницах. Авторы подчеркивают, что такая связь еще не доказывает прямую причинность, однако указывает на возможную недооцененную роль климата в росте антибиотикорезистентности. По их мнению, усиление засух на фоне изменения климата может стать дополнительным фактором этого глобального риска.