Актер из «Игры престолов» умер в 35 лет

Актер Майкл Патрик, известный по роли в сериале «Игра престолов», умер в 35 лет, пишет журнал People.

«Майкл скончался прошлой ночью <…> Его госпитализировали десять дней назад», — приводит издание слова жены актера Наоми Шиэн, которые она написала в его соцсетях.

Последние дни актер провел в хосписе в Северной Ирландии.

В феврале 2023-го у Патрика диагностировали болезнь двигательного нейрона, из-за которой перестают функционировать мышцы. Заболевание приводит к полному параличу, человек постепенно теряет способность ходить, говорить, есть, пить и дышать.

Несмотря на болезнь актер продолжал выходить на сцену одного из театров Белфаста, хотя передвигался уже на инвалидной коляске. Это не помешало ему сыграть роль Ричарда III, пишет РИА Новости.

Помимо «Игры престолов», Патрик снимался в таких сериалах, как «Голубые огни» и «Этот город». Согласно данным IMDb, его фильмография насчитывает более 20 работ.