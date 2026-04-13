 
Общество

Россиян предупредили о лжегазовиках, которые ходят по квартирам

0

Мошенники начали ходить по квартирам в форме сотрудников газовой службы. Они просят деньги за мнимую замену оборудования, сообщили в пресс-службе проекта Народного фронта «Мошеловка».

Аферисты показывают жильцам поддельные удостоверения и сообщают о якобы утечке газа после «проверки». Далее они заявляют о необходимости заменить датчики, краны и другие детали, предлагая оплатить наличными или переводом на карту, пишет радио Sputnik.

В таких случаях специалисты посоветовали сразу звонить в диспетчерскую управляющей компании, чтобы подтвердить визит газовика. Если об обходе ничего неизвестно, то следует вызвать полицию.

