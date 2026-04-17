В России могут запретить использование пауэрбанков в самолетах

Пассажирам российских авиакомпаний могут запретить использование пауэрбанков на борту. Рассмотреть такую меру Минтрансу предложила Росавиация, следует из отчета комиссии Уральского МТУ ведомства по итогам расследования инцидента с самолетом «Уральских авиалиний». В феврале этого года при перелете из Екатеринбурга в Стамбул на борту произошло возгорание портативного устройства.

В документе сообщается, что задымление в салоне возникло после хлопка у места пассажира, перевозившего пауэрбанк. Бортпроводники оперативно ликвидировали возгорание с помощью огнетушителя, после чего устройство поместили в контейнер с водой. В результате инцидента были повреждены подушка кресла и привязной ремень, а сам пассажир получил ожог большого пальца. пишут «Известия».

Комиссия пришла к выводу, что решение экипажа о продолжении полета было обоснованным. Вместе с тем в числе выявленных недостатков указано отсутствие в нормативно-правовых актах РФ прямого запрета на использование пассажирами в полете портативных аккумуляторов.

В документе подчеркивается, что на фоне повторяющихся инцидентов с возгоранием таких устройств авиационным властям следует рассмотреть возможность внесения изменений в воздушное законодательство — вплоть до ограничения или полного запрета использования портативных зарядок на борту воздушных судов в течение всего полета.

В пресс-службе Росавиации отметили, что мнение комиссии Уральского МТУ носит рекомендательный характер. Оснований для полного запрета провоза пауэрбанков сегодня нет: