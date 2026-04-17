СОЦПРОФ: Почасовой МРОТ необходим, но его пытаются дискредитировать

Инициатива главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова об установлении минимального размера оплаты труда в час, ежегодно утверждаемого федеральным законом, — это давно назревшая защита миллионов россиян, работающих неполный день: студентов, пенсионеров, многодетных родителей и людей с ограниченными возможностями. Такое мнение высказал в Telegram-канале председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Установить федеральную «цену часа» означает дать работникам реальный инструмент против заниженной оплаты и произвола работодателей, прикрывающихся «гибкостью», продолжил Сергей Вострецов. 

«Такая норма не усложнит рынок труда, а сделает гибкую занятость честнее и привлекательнее. Ответственные работодатели ничего не потеряют, а те, кто экономит на "часовиках", будут вынуждены предлагать достойные условия. Критика со стороны Романа Крастелева (политика от ЛДПР - ред.) выглядит особенно странно на фоне истории ЛДПР. Именно объединение профсоюзов России СОЦПРОФ уже много лет последовательно продвигает идею почасового минимума. Эту инициативу активно поддерживал Владимир Жириновский (покойный лидер ЛДПР - ред.), который умел слышать голос человека труда. По просьбе СОЦПРОФ такие предложения вносились в Госдуму. Сегодня, когда отдельные представители ЛДПР вдруг выступают против идеи, которую партия ранее поддерживала, возникает вопрос: почему? Речь идёт о базовой защите трудовых прав — о достойной почасовой ставке с ежегодной индексацией. Дискредитировать её — значит игнорировать нужды рабочего класса», - считает глава СОЦПРОФ. 

Сергей Вострецов также выступил с критикой. 

«Мы в СОЦПРОФ давно говорим: почасовая оплата требует чётких федеральных гарантий. Минимальный размер оплаты труда в час должен устанавливаться законом ежегодно с распространением всех социальных гарантий. Это защита тех, кто работает неполный день. Мы рады, что наша идея находит отражение в новых законопроектах. Но когда голоса в ЛДПР заявляют, что это никому не нужно, мы возмущены. Именно по нашей инициативе и при поддержке Владимира Вольфовича Жириновского такие предложения вносились в Госдуму. Дискредитировать нашу работу — значит игнорировать нужды трудящихся. Мы будем отстаивать эту позицию», - сказал он.

