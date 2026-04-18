Об основаниях для контроля за переводами между физлицами, рассказали в ФНС

Основанием для контроля за переводами физических лиц станет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в 2,4 миллиона рублей эта мера затронет три процента граждан, объяснила Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

«Отправной точкой контроля станет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в размере 2,4 млн рублей. На сегодняшний день это касается 3% экономически активного населения», — говорится в сообщении.

Мера коснется лишь тех, кто не декларирует свой доход в соответствии с законодательством. Добросовестным гражданам контроль не грозит, пишут РИА Новости.