 
Общество

В Госдуме предложили индексировать социальные пенсии на уровень 15%

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили установить индексацию социальных пенсий и связанных выплат на уровне 15% и распространить это решение на всех получателей.

Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. 

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность корректировки индексации социальных пенсий и выплат, рассчитываемых исходя из размера социальной пенсии, с 1 апреля 2026 года до уровня не ниже 15% и обеспечить распространение данного решения на всех получателей соответствующих выплат», - говорится в письме.

Напомним, что с 1 апреля социальные пенсии увеличились на 6,8%. При этом, по его словам, зависящие от размера соцпенсий выплаты - военнослужащим, ветеранам Великой Отечественной войны - должны вырасти на 14,8%, пишут РИА Новости.

«И такая индексация гораздо ближе к уровню реальной потребительской инфляции за прошлый год. В декабре 2025-го, по данным ЦБ и Росстата, граждане оценивали его в 14,5%. Мы считаем, что и рост социальных пенсий должен превышать этот уровень, индексация в этом году должна составлять хотя бы 15%», - добавил лидер партии.

Лантратова рассказала, что социальные пенсии в России получает более трех миллионов граждан - это пожилые люди, инвалиды и те, кто из-за жизненных трудностей не смог сформировать страховой стаж.

«Уверена, что эта мера позволит снизить риски бедности, поддержит уязвимые категории граждан и укрепит доверие общества к социальной политике государства», - добавила глава думского комитета.

