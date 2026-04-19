 
Общество

Псковская адвокатская палата и УФСИН подписали соглашение о сотрудничестве

Встреча представителей управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области и Адвокатской палаты Псковской области, на которой подписали соглашение о взаимодействии Адвокатской палаты Псковской области и ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Псковской области» при осуществлении деятельности в сфере пробации, состоялась 17 апреля в управлении Минюста России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: Управление Минюста России по Псковской области

Предметом соглашения является сотрудничество сторон и внесение совместного вклада в деятельность по реализации положений Федерального закона от 06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации», в том числе в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, в отношении которых применяется пробация. 

По итогам подписания соглашения начальник Управления Минюста России по Псковской области Сергей Самолётов провел рабочее совещание, на котором стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере оказания бесплатной юридической помощи лицам, в отношении которых применяются различные формы пробации. 

В мероприятии приняли участие президент Адвокатской палаты Псковской области Алексей Герасимов, начальник ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области» Елена Антропова, старший инспектор по особым поручениям группы исполнительной и постпенитенциарной пробации Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области Наталья Васильева.

