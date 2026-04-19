«2 в 1»: В псковском Роспотребнадзоре рассказали, сколько болезней можно получить от одного клеща

Один клещ может одновременно заразить человека несколькими заболеваниями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

«Знаете ли вы, что один клещ может заразить человека сразу несколькими болезнями? Даже одна прогулка в лесу требует внимательности и соблюдения мер профилактики», - отметили в Роспотребнадзоре.

Клещ заражается разными патогенами от разных хозяев (грызунов, птиц) и передает их человеку при присасывании. Любое постукусное заболевание может быть моно- или смешанной инфекцией (2–3 агента), что усложняет диагностику и лечение.

Чаще всего встречаются комбинации:

клещевой вирусный энцефалит + болезнь Лайма

боррелиоз + анаплазмоз

возможны и другие сочетания️

Важно: симптомы могут быть разнообразными, поэтому после присасывания клеща стоит обратиться к врачу и пройти осмотр.

«Для профилактики используйте репелленты, носите закрытую одежду в лесу, проверяйте себя, близких и домашних животных после прогулок на природе. Соблюдение этих простых правил помогает снизить риск заражения несколькими инфекциями одновременно», - добавили в Роспотребнадзоре.