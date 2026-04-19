Совместные учения по тушению палов травы прошли в Псковском округе

Совместные учения по отработке взаимодействия по тушению ландшафтных пожаров прошли в Псковском муниципальном округе, сообщается на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в соцсети «ВКонтакте».

Совместные учения прошли под руководством Главного управления МЧС России по Псковской области с участием сил и средств пожарно-спасательного гарнизона города Пскова, Противопожарного лесного центра, отряда содействия обороне и безопасности «Дружина», а также полиции, медицинской службы и сотрудников администрации округа.

Главная задача межведомственных учений – отработка координации взаимодействия между всеми участниками процесса.

«А для наших дружинников каждый такой выезд это ещё и "боевая тренировка" в реальных условиях, которая позволяет совершенствовать навыки и накапливать опыт», - отметил губернатор.