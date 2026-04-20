Юрист рассказала, что грозит за использование утерянного паспорта

Штраф до пяти тысяч рублей грозит тем, кто не сдал утерянный паспорт и продолжает им пользоваться, рассказала юрист Алена Никитина.
Она отметила, что за саму утрату паспорта по небрежности предусмотрена ответственность по статье 19.16 КоАП РФ «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности» в виде штрафа до 300 рублей, пишет РИА Новости.
Если гражданин заявил об утере, получил новый паспорт, а старый нашел — хранить его нельзя. Найденный паспорт подлежит сдаче в подразделение по вопросам миграции МВД, заключила юрист.