Россиян к началу мая ждет короткая рабочая неделя

Россиян в конце апреля-начале мая ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня весны и труда, рассказал доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.
Эксперт уточнил, что наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы сотрудникам, получающим оклад, пишет РИА Новости.
Четырехдневная рабочая неделя до этого была в конце февраля, когда празднование Дня защитника Отечества выпало на понедельник, а также в марте, когда в стране отмечали Международный женский день.