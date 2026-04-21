 
Общество

Ученые нашли в недрах земли «космические» минералы

Ученые из Санкт Петербургского государственного университета, Института геологии алмаза и благородных металлов (Якутск) и Университета имени Бен Гуриона (Израиль) совершили открытие: в породах верхней земной коры обнаружены два минерала, которые прежде встречались только в железных метеоритах, — хаксонит и уакитит.

Находки сделаны сразу в двух точках: в Норильском рудном районе на севере Красноярского края и в формации Хатрурим в бассейне Мертвого моря в Израиле.

Хаксонит, представляющий собой карбид железа и никеля, ранее находили в том числе в челябинском метеорите. Он образует бело желтые блестящие игольчатые кристаллы, сросшиеся с самородным железом. Уакитит, открытый в 2016 году в железном метеорите из Баунтовского эвенкийского района Бурятии, в новых образцах представлен золотисто жёлтыми мелкими зернами среди кристаллов самородного железа, шрейберзита, троилита и добреелита, пишут «Известия».

Долгое время ученые считали, что в верхних слоях земной коры нет условий для формирования таких «космических» минералов — на Земле обычно образуются соединения с кислородом, а не бескислородные карбиды и фосфиды. Однако теперь хаксонит и уакитит обнаружены в виде микроскопических вкраплений в породе в ассоциации с самородным железом. Анализ показал значительное сходство минеральной ассоциации земного самородного железа и железных метеоритов, что позволяет предположить совпадение условий их формирования.

«Интерес к минералам, из которых состоят богатые железом метеориты и астероиды, значительно возрос в последние годы в связи с недавно запущенной космической миссией NASA "Психея". Это программа, в рамках которой специалисты будут изучать химический и минеральный состав богатого металлом одноименного астероида. Сейчас крайне важно понять, какие минеральные фазы могут в нем присутствовать и какие условия нужны для их формирования, поскольку космический аппарат оснащен лишь набором приборов дистанционного зондирования, что ограничивает возможность подробно анализировать вещество Психеи», — рассказал кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры минералогии Института наук о Земле СПбГУ Олег Верещагин.

 

