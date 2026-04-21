Стартовал ХI псковский чемпионат «Абилимпикс»: более 10 компетенций и новая площадка для медиков

ХI псковский чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» проходит в Псковской области с 21 по 26 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Торжественная церемония открытия состоялась в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Помимо этого, в фойе учебного заведения гостям и участникам представили сразу три выставочные экспозиции: творческих и профессиональных работ «Каждая победа начинается с мечты!», фотовыставку работ по компетенции «Фотограф», а также авторскую выставку выпускника колледжа искусств Никиты Рокицкого «Мой яркий мир».

В первый день чемпионата для гостей также проведут мастер-класс «Дерево как символ жизни». Мероприятие начнется в 15:30 в столярной мастерской механизированной обработки древесины на улице Труда, 31.

Основные баталии развернутся 22 апреля. С 9:00 в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса участники трех категорий («школьники», «студенты», «специалисты») продемонстрируют навыки в компетенциях «Швея», «Художественное вышивание» и «Бисероплетение». Там же пройдет панельная дискуссия об инклюзивном рынке труда в 14:00 и соревнования по компетенции «Поварское дело» для студентов с 9:00.

В Центре специального образования №1 в этот же день с 08:30 стартуют соревнования по региональной компетенции «Макетчик художественных макетов» среди школьников, автором которой выступил учитель центра Александр Лымарев.

А в 13:00 в Псковском политехническом колледже пройдет круглый стол в рамках федерального проекта «Профессионалитет» для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Соревнования по компетенции «Массажист» для студентов организуют в Псковском медицинском колледже. Старт назначен на 9:00.

23 апреля в Центре специального образования №1 состоятся соревнования по флористике среди школьников в 9:30.

В этот же день в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса запланирована ярмарка вакантных учебных мест в 13:00, а в 14:00 — ярмарка трудоустройства.

Новинка сезона — компетенция «Помощник фельдшера малонаселенных пунктов» среди студентов, соревнования по которой впервые проходят в Псковской области. Площадкой для их проведения 24 апреля станет Псковский медицинский колледж с 9:00.

Завершатся соревновательные дни 24 апреля в Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов, где выступят флористы в категории «специалисты». Старт также с 9:00.