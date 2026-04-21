 
Общество

«Золотой стандарт» диагностики ишемической болезни сердца назвали псковичам

Процедуру коронарографии можно пройти в Псковской областной клинической больнице. Правила для госпитализации Псковской Ленте Новостей перечислили в лечебном учреждении.

«Коронарография — это точное рентгенологическое исследование коронарных артерий сердца с использованием контрастного вещества. Это "золотой стандарт" диагностики ишемической болезни сердца», - сообщили в ПОКБ.

Процедура проводится в сосудистом центре Псковской областной клинической больницы. При выявлении значимого сужения сосуда возможно сразу выполнить стентирование без повторной госпитализации.

Записаться и задать интересующие вопросы можно в колл-центре ПОКБ по номеру телефона: 8 (8112) 29-57-00.

Анализы и обследования нужно сдать за 30 дней до госпитализации. В список входят:

  1. Общий анализ крови + тромбоциты;
  2. Группа крови и резус-фактор (официальный бланк из медучреждения);
  3. Биохимия крови: сахар, протромбин, мочевина, общий белок, АЛТ, АСТ, креатинин, липиды, электролиты;
  4. Маркеры инфекций: RW, ВИЧ, HBsAg, anti-HCV (действительны 6 месяцев);
  5. ЭКГ (лента, не старше 1 месяца);
  6. Флюорография (не старше 1 года);
  7. УЗИ сердца (не старше 6 месяцев).

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и ксерокопии паспорта (фото + прописка), полиса (обе стороны), СНИЛС, а также всех анализов и обследований. Также понадобится одноразовый бритвенный станок и чистый диск CD-R для записи результатов исследования.

Правила для госпитализации:

  • Не завтракать (пациентам с диабетом — по согласованию с врачом);
  • Не пить за 2 часа до поступления;
  • Принять утренние таблетки с одним глотком воды (если назначены);
  • Побрить паховые области, оба предплечья и запястья с обеих сторон;
  • Время поступления: с 7:30 до 10:00 через плановый приёмный покой.

Все анализы предоставляются в виде ксерокопий (оригиналы не нужны). При отсутствии осложнений — госпитализация и выписка в один день.

