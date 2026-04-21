 
Общество

В военных городках Псковской области стартовал сезон субботников

Апрель — традиционное время наведения чистоты и порядка. В преддверии празднования Дня Победы в жилищно-коммунальной службе №9 (Псков) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Ленинградскому военному округу) стартовал сезон субботников на объектах Министерства обороны по благоустройству и уборке территорий объектов, находящихся в оперативном управлении ЖКС. 

Фотографии: жилищно-коммунальная службя №9 (Псков) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
(по Ленинградскому военному округу)

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, субботники проводятся совместно с военнослужащими Псковского гарнизона. Ведутся работы по облагораживанию территории объектов казарменно-жилищного фонда, по сбору и вывозу бытового мусора с прилегающих территорий, уборка газонов, ремонт газонного ограждения и покраска бордюрного камня, приведение в порядок фасадов, водостоков, ограждающих элементов зданий.

Работники уже убрали скопившийся за зиму мусор, крупные ветки и старую листву с газонов, провели санитарную побелку деревьев, кроме того, были срезаны с деревьев сухие и обломанные ветки.

Работа по наведению порядка в военных городках продолжится в течение всего апреля. График проведения субботников составлен с учетом погодных условий и оперативной обстановки.

Реклама на ПЛН

