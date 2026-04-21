«Неделя без турникетов» стартовала в депо Великолукское

Эстафета профориентационных экскурсий в рамках акции «Неделя без турникетов» перешла к коллективу сервисного локомотивного депо Великолукское Северо-Западного филиала компании «ЛокоТех-Сервис», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.
Познакомиться с производством и работниками предприятия пришли студенты 4-го курса Великолукского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (ПГУПС).
Экскурсию по депо провел ведущий инженер Геннадий Балакирев. Студентам он показал основные участки производства, рассказал о видах ремонта и технического обслуживания локомотивов, которые проводятся в СЛД. Об истории предприятия экскурсанты узнали из экспозиций в музейном комплексе. Кстати, студентам также показали памятник-паровоз «Лебедянка» и мемориал, посвящённый памяти погибших деповчан во время авианалета в 1944 году, которые находятся на территории депо Великолукское.
В структуру Северо-Западного филиала «ЛокоТех-Сервис» входит 12 сервисных локомотивных депо. Производственная база «ЛокоТех-Сервис» (входит в ГК «ЛокоТех») состоит из 88 сервисных локомотивных депо, расположенных от Владивостока до Калининграда. На предприятиях всей компании работают более 35 тысяч человек, их силами обслуживается бо́льшая часть парка локомотивов ОАО «РЖД».