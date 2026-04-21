«Неделя без турникетов» стартовала в депо Великолукское

Эстафета профориентационных экскурсий в рамках акции «Неделя без турникетов» перешла к коллективу сервисного локомотивного депо Великолукское Северо-Западного филиала компании «ЛокоТех-Сервис», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Познакомиться с производством и работниками предприятия пришли студенты 4-го курса Великолукского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (ПГУПС).

«Мы очень надеемся, что после окончания обучения кто-нибудь из этих ребят вернется к нам в депо в качестве молодого специалиста и останется здесь работать на долгие годы. Студенты, которые к нам сегодня пришли, учатся по специальности "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог", а, значит, они - наша будущая смена»,- отметила заместитель начальника депо по управлению персоналом Екатерина Храпенкова.

Экскурсию по депо провел ведущий инженер Геннадий Балакирев. Студентам он показал основные участки производства, рассказал о видах ремонта и технического обслуживания локомотивов, которые проводятся в СЛД. Об истории предприятия экскурсанты узнали из экспозиций в музейном комплексе. Кстати, студентам также показали памятник-паровоз «Лебедянка» и мемориал, посвящённый памяти погибших деповчан во время авианалета в 1944 году, которые находятся на территории депо Великолукское.

В структуру Северо-Западного филиала «ЛокоТех-Сервис» входит 12 сервисных локомотивных депо. Производственная база «ЛокоТех-Сервис» (входит в ГК «ЛокоТех») состоит из 88 сервисных локомотивных депо, расположенных от Владивостока до Калининграда. На предприятиях всей компании работают более 35 тысяч человек, их силами обслуживается бо́льшая часть парка локомотивов ОАО «РЖД».