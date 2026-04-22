Государственный музей-заповедник «Изборск» вновь станет площадкой проведения масштабной акции «Диктант Победы» 24 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Ежегодная международная патриотическая акция направлена на привлечение россиян и иностранных граждан к изучению военной истории России и ее героического прошлого.

«Диктант Победы» проводится ежегодно с 2019 года по инициативе Оргкомитета «Наша победа», чтобы все желающие смогли проверить свои знания о событиях 1941–1945 годов.

«24 апреля приглашаем вас принять очное участие в мероприятии и написать диктант в нашем Выставочном зале – на выставке "Ковер историй". В день проведения "Диктанта Победы" на нашей площадке пройдёт акция "Письмо Герою". Каждый сможет выразить поддержку, благодарность и пожелать победы участникам специальной военной операции», - сказали в музее.

Зарегистрироваться на месте проведения акции можно будет с 10.00 до 11.15 по адресу: Изборск, улица Печорская, дом № 37.

Предварительная запись по телефону – 8 (8112) 33-16-17.