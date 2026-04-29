Пскович Василий Татищев - знаменитый зодчий русской науки

29 апреля исполняется 340 лет со дня рождения великого русского ученого - энциклопедиста Василия Никитича Татищева. Он родился в 1686 году в селе Боредки Островского уезда Псковской губернии в семье небогатого дворянина Никиты Алексеевича Татищева и его жены Фетиньи Андреевны, приехавших из Москвы. В сельце Боредки и окрестных деревеньках Татищево, Дубки и Петрово жили всего 12 семей. Отец подчеркивал, что «Васенька - самый, что ни есть псковитянин. Два москвича - породили псковича». Детские годы будущего ученого прошли в Пскове, на земле «где русский дух, где Русью пахнет», и это во многом определило суть и масштаб его личности.

Портрет Василия Татищева. Неизвестный художник XIX века по оригиналу XVIII века. Хранится в фондах ФГБУК «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».

В книге Георгия Блюмина «Юность Татищева» (Лениздат, 1986 год) отмечено, что «Васенька с детства изумлял домашних памятью и любознательностью». Воспитывала его няня Акулина Евграфовна, чей прадед служил у Ермака Тимофеевича и присоединял Сибирь. Она наполнила душу Василия русским духом. Другим наставником Татищева с раннего детства был привезённый в Псков из Нарвы швед Иоганн Орндорф – ученик великого учёного Христиана Гюйгенса, который первым проник в тайну светового луча и постиг главные природные константы: точки кипения воды и таяния льда, а также отношение длины окружности к её диаметру. Благодаря наставнику Орндорфу, Василий Татищев быстро постиг книгу Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии», труды шведского архитектора и военного инженера Эрика Дальберга и других зарубежных учёных. Но ещё больше времени швед уделял обучению Василия русской словесности и истории, творчеству псковских зодчих, подтверждая, что пограничный Псков одновременно является городом русским и городом ганзейским, осуществляя творческую и деловую связь между Европой и Азией. Впоследствии это ярко отразилось в творчестве Василия Никитича Татищева.

Его значение и роль в русской науке ярко оценил на праздновании 200-летия Татищева в 1886 году историк из Казанского университета Дмитрий Корсаков. По его мнению, «Татищев по своему обширному уму и многосторонней деятельности смело может быть поставлен рядом с Петром Великим. Наряду с Петром и Ломоносовым он являлся в числе первоначальных зодчих русской науки». Действительно, вклад Василия Татищева в русскую и мировую науку значителен. Он проявил себя как географ, историк, филолог, математик, геодезист, металлург, этнограф, палеонтолог, дипломат, государственный деятель и писатель.

Ведь это Татищев В.Н., выполняя волю Петра Великого, как геодезист и картограф, обследовал Каменный Пояс и назвав его Уралом определил и обозначил на картах границу между Европой и Азией по Уралу. В результате, столица Российской Империи – Санкт-Петербург оказалась в центре Европы. Как генерал-бергомейстер казенных заводов на Урале и металлург, он открыл гору Благодать – легендарную Магнитку и основал уральские промышленные города: Екатерининск (нынешний Екатеринбург), Пермь и Оренбург. Как историк, Василий Татищев открыл для науки «Русскую Правду» Ярослава Мудрого и «Судебник» Ивана Грозного. Написал первую «Историю российскую с самых древнейших времен» в пяти томах, а вдохновенное посвящение к ней написал Михаил Ломоносов. В этом труде Татищев утверждал, что наши далекие предки жили на территории Сирии. Как филолог, он создал первый русский энциклопедический словарь «Лексикон Российский» и считал, что именно грамматика открывает людям путь ко всем наукам: «До прочих всех наук народ повела охотно». Как государственный деятель, металлург и математик, Татищев с 1724 по 1733 год возглавлял Монетную Контору Российской империи и чеканил золотые, серебряные и медные деньги Российского государства. Как писатель и просветитель народа, он оставил потомкам завет-истину: «Ученье - свет, а не ученье - тьма».

Известный российский общественный деятель Георгий Плеханов в начале XX века писал: «Татищев является как бы главою многочисленного рода просветителей, очень долго игравшего влиятельную и плодотворную роль в нашей литературе. Вслед за Татищевым мы называем имена Н.Г.Чернышевского и Н.А.Добролюбова». Плеханов неслучайно поставил в один ряд с Татищевым имена революционных демократов. Дело в том, что на его жизнь пришлось шесть царствований, но властители, за исключением Петра Великого, не могли постичь ни благородства, ни бескорыстного служения Татищева Родине.

Василий Никитич был убежденным русским патриотом и происходил из древнего рода князей Смоленских. Его отец Никита Татищев в 1682 году был пожалован царём Федором Алексеевичем в царские стольники. Стольник – пятый чин после боярина, окольничего, думского дворянина и думского дьяка. Никита воевал с турками и был поставлен воеводой в Бежецком Верхе. Сам Василий Никитич тоже воевал за Россию. Он в чине поручика драгунского полка участвовал во взятии Нарвы и Азова, а в Полтавской битве командовал ротой. Татищев на всю жизнь запомнил слова Петра Великого. «Не за Петра сражаетесь, российские воины, но за Отечество, Петру вручённое!».

Вот и Татищев честно служил не царям, а Отечеству. Однако по доносам русофобов и клеветников в 1731 был отдан под суд, в 1734 году сослан в Сибирь, в 1739 году заключён в Петропавловскую крепость. Во всех этих случаях обвинения не подтверждались и Татищева освобождали. Но в 1744 году его вновь, уже на посту астраханского губернатора, обвинили в нарушениях и отправили в отставку, сослав в подмосковное село Болдино. Только в 1750 году фельдъегерь из Санкт-Петербурга привёз в Болдино Указ императрицы о признании невиновности Татищева и награждении его орденом Александра Невского. Но Татищев сказал курьеру: «Завтра умру» и отправил орден обратно. На станке, подарке Петра Великого, он сам выточил ножки для гроба и умер на другой день – 26 июля 1750 года. Так закончил свой жизненный путь талантливый русский учёный, гордый и неподкупный человек, верный сын своего Отечества.

Василий Николаевич Татищев, сподвижник Петра Великого и зодчий русской науки, уроженец псковской земли похоронен на деревенском кладбище в селе Болдино Солнечногорского района Московской области. Воздадим же должное нашему соотечественнику и земляку и выразим ему глубочайшее уважение и благодарную память за добрые дела во благо Отечества.

Владимир Никитин, директор Научного исследовательско-просветительского Института Русской мысли, руководитель областного движения «Патриоты Псковского края»