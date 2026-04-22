 
Общество

Псковского предпринимателя наказали за продажу ветпрепаратов без лицензии

Арбитражный суд Псковской области привлек предпринимателя к административной ответственности за предпринимательскую деятельность в магазинах «ЛапУшки» без специального разрешения (лицензии), назначив наказание в виде предупреждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Фотографии из материалов дела

В январе должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору провели внеплановую проверку в зоомагазинах «ЛапУшки» по адресам: улица Труда, дом 38 и улица Коммунальная, дом 69. В ходе проверки был установлен факт торговли лекарственными препаратами без должной лицензии.

По итогам проверки составлен протокол в отношении предпринимателя по признакам состава административного правонарушения.

