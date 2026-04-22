За торговлю в неположенном месте невельчанка заплатит три тысячи рублей

Мировой судья судебного участка №20 Невельского района привлек к административной ответственности жительницу Невеля за торговлю пищевыми продуктами в не отведенном для этого месте, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

Женщина продавала продукты на тротуаре напротив магазина «Магнит» на улице Комсомольской.

С учетом личности местной жительницы, характера и обстоятельств совершенного правонарушения, мировой судья назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей.