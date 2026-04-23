В Пскове 46% работающих мужчин готовы уйти в декрет - опрос

В Пскове 46% работающих мужчин утверждают, что готовы уйти в декрет вместо своей жены. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные мужчины, состоящие в браке и планирующие детей, и представители работодателей из Пскова.

Сегодня 29% мужчин полностью готовы в случае необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 17% скорее готовы. Категорически против 30%, а доля тех, кто скорее не согласился бы, составляет 24%. Таким образом, суммарная доля негативных ответов (полное или вероятное нежелание брать декрет) составляет 54%.

Согласно опросу представителей работодателей, за последний год случаи, когда в отпуск по уходу за ребёнком уходили мужчины, фиксировались в 15% компаний.



