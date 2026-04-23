В Великих Луках состоялся предпоказ военной драмы «Семь верст до рассвета»

Предпоказ военной драмы «Семь верст до рассвета», посвященной легендарному подвигу Героя Советского Союза Матвея Кузьмина, состоялся в кинотеатре семейно-досугового центра «Атмосфера» в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

Фотографии: администрация Великих Лук

14 февраля 1942 года житель оккупированной немецко-фашистскими захватчиками деревни Куракино Великолукского района, рискуя жизнью, повторил славный подвиг Ивана Сусанина. Матвей Кузьмин, которому было 83 года, вывел вражеский отряд под пулеметный огонь советских бойцов, пожертвовав собой во имя защиты Родины.

Фильм рассказывает правдивую историю героя Великой Отечественной войны, чья отвага стала символом народного сопротивления захватчикам. Главные роли исполнили народный артист РФ Фёдор Добронравов (Матвей Кузьмин), заслуженная артистка РФ Мария Шукшина, Артём Быстров и Олег Гаас. В подготовке съёмок большую помощь оказал депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Борисов («Единая Россия»).

На предпоказе присутствовали заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, глава города Николай Козловский, глава администрации города Андрей Беляев, глава Великолукского района Алексей Кузьмин, режиссер-постановщик Александр Андреев, внучка Матвея Кузьмина Валентина Пугачева, а также актеры фильма. Также гостями мероприятия стали участники СВО и их семьи.

«Зрители встретили картину аплодисментами и искренними эмоциями, отметив ее эмоциональную глубину и историческую точность», - поделились в администрации.

Перед сеансом к публике обратились генеральный продюсер Марина Селиванова, исполнитель главной роли Фёдор Добронравов и актриса Мария Шукшина, режиссер Александр Андреев и генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев. Они поделились воспоминаниями о съёмках и подчеркнули важность сохранения памяти о героях Псковщины.

Широкая премьера картины «Семь верст до рассвета» запланирована на 30 апреля. Фильм выйдет во всех кинотеатрах России и Беларуси.