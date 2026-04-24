Андрей Беляев о картине «Семь верст до рассвета»: Это не просто фильм

Картина «Семь верст до рассвета» — не просто фильм, такое мнение выразил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в своем канале в Мах.

«Это глубокий, пронзительный рассказ о подвиге Героя Советского Союза, нашего земляка Матвея Кузьмина. Человека, чьё имя вписано в историю Великолукской земли и всей страны», - сказал Андрей Беляев.

В основе сюжета — реальные события зимы 1942 года, когда он, повторив подвиг Ивана Сусанина, ценой собственной жизни вывел врага под огонь Красной Армии во время Великолукской наступательной операции.

«Перед началом показа мы вместе с Народным артистом Российской Федерации Фёдором Добронравовым, исполнившим главную роль, Заслуженной артисткой России Марией Шукшиной, а также заместителем губернатора Ольгой Тимофеевой почтили память Матвея Кузьмина, возложив цветы к месту подвига и месту упокоения», - продолжил глава администрации.

На премьеру собрались представители власти, съёмочная группа, родственники Героя, участники специальной военной операции и их семьи, ветераны, молодёжь — все те, для кого память, честь и история не просто слова, подчеркнул глава.

«Особенно тронуло то, как на экране оживали знакомые места — наши поля, дороги, пейзажи. В съёмках приняли участие великолучане: артисты театра, молодёжь, дети. Это придаёт фильму особую душевность и делает его ещё ближе каждому из нас. Такие картины напоминают, насколько важна связь поколений, насколько важно хранить и передавать правду о подвигах наших предков. Это не просто история — это наша идентичность, наша сила, наша память. Искренне благодарю всю команду проекта за проделанную работу, за смелость взяться за столь значимую тему, за внимание к нашей великолукской истории. Спасибо за фильм о нашем герое, о нашей земле, о людях, которыми мы по праву гордимся», - заключил Андрей Беляев.

Предпремьерный показ фильма состоялся 23 апреля в Великих Луках.

Кинокартина «Семь верст до рассвета» основана на реальных событиях и рассказывает о судьбе Героя Советского Союза, уроженца Псковской области Матвея Кузьмина.

Съёмки киноленты проходили недалеко от мест реальных событий. В подготовке съёмок большую помощь оказал депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Борисов («Единая Россия»).