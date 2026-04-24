 
Общество

Андрей Беляев о картине «Семь верст до рассвета»: Это не просто фильм

0

Картина «Семь верст до рассвета» — не просто фильм, такое мнение выразил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в своем канале в Мах.

Фото здесь и далее: Андрей Беляев / Мах

«Это глубокий, пронзительный рассказ о подвиге Героя Советского Союза, нашего земляка Матвея Кузьмина. Человека, чьё имя вписано в историю Великолукской земли и всей страны», - сказал Андрей Беляев.

В основе сюжета — реальные события зимы 1942 года, когда он, повторив подвиг Ивана Сусанина, ценой собственной жизни вывел врага под огонь Красной Армии во время Великолукской наступательной операции.

«Перед началом показа мы вместе с Народным артистом Российской Федерации Фёдором Добронравовым, исполнившим главную роль, Заслуженной артисткой России Марией Шукшиной, а также заместителем губернатора Ольгой Тимофеевой почтили память Матвея Кузьмина, возложив цветы к месту подвига и месту упокоения», - продолжил глава администрации. 

На премьеру собрались представители власти, съёмочная группа, родственники Героя, участники специальной военной операции и их семьи, ветераны, молодёжь — все те, для кого память, честь и история не просто слова, подчеркнул глава.

«Особенно тронуло то, как на экране оживали знакомые места — наши поля, дороги, пейзажи. В съёмках приняли участие великолучане: артисты театра, молодёжь, дети. Это придаёт фильму особую душевность и делает его ещё ближе каждому из нас. Такие картины напоминают, насколько важна связь поколений, насколько важно хранить и передавать правду о подвигах наших предков. Это не просто история — это наша идентичность, наша сила, наша память. Искренне благодарю всю команду проекта за проделанную работу, за смелость взяться за столь значимую тему, за внимание к нашей великолукской истории. Спасибо за фильм о нашем герое, о нашей земле, о людях, которыми мы по праву гордимся», - заключил Андрей Беляев.

Предпремьерный показ фильма состоялся 23 апреля в Великих Луках.

Смотрите также

Предпремьерный показ фильма «Семь вёрст до рассвета» состоится в Великих Луках

0

Кинокартина «Семь верст до рассвета» основана на реальных событиях и рассказывает о судьбе Героя Советского Союза, уроженца Псковской области Матвея Кузьмина.

Смотрите также

35-й выпуск проекта «Истфакт»: Великолукский Сусанин

0

Съёмки киноленты проходили недалеко от мест реальных событий. В подготовке съёмок большую помощь оказал депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Борисов («Единая Россия»). 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026