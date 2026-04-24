Ярмарка «Удачный сезон‑2026» откроется в Пскове 1 мая

Жителей Пскова приглашают на официальное открытие ярмарки «Удачный сезон‑2026» 1 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Ярмарка откроется в 11:00 на торгово‑ярмарочной площадке на улице Текстильной, 9.

Псковичей на ярмарке ждут разнообразие цветов; саженцы плодовых и декоративных культур; овощная рассада; удобрения и грунты; плёнки и укрывные материалы и многое другое.

Ярмарка традиционно будет работать с мая по июль ежедневно с 8:00 до 16:00.