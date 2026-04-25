Доходы несовершеннолетних детей будут учитывать при контроле расходов госслужащих

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности, и членов их семей. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь при контроле за расходами должностных лиц будут учитываться доходы их несовершеннолетних детей. Кроме того, закон уточняет правила расчёта совокупного дохода госслужащего: во внимание примут только те доходы его супруга или супруги, которые были получены в период брака. Доходы, заработанные до вступления в брак, учитываться не будут, однако их можно указать в декларации как источник средств для крупных покупок — например, земельного участка, недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, цифровых финансовых активов или цифровой валюты.

Закон также освобождает от контроля за соответствием расходов некоторые сделки. Речь идёт о сделках, совершённых должностным лицом до назначения на государственную должность, а также о сделках супруга или супруги, заключённых до регистрации брака.

Цель нововведений — повысить прозрачность финансовых операций госслужащих и оптимизировать механизм контроля, сделав его более справедливым и учитывающим реальные жизненные обстоятельства.

