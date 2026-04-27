Родившимся 3 сентября 1945 года псковичам могут присвоить новые звания

Звания «Ветеран труда» и «Дети войны» могут присвоить четырем псковичам, родившимся 3 сентября 1945 года. Подобную законодательную инициативу обсудили депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно пункту 1.2 части 1 статьи 1 закона Псковской области №853-ОЗ «О ветеранах труда Псковской области», люди, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 2 сентября 1945 года, имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии (не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин), имеют право на присвоение звания «Ветеран труда Псковской области».

Согласно статье 2 закона Псковской области №1907-ОЗ «О детях войны, проживающих в Псковской области», статус детей войны, присваивается гражданам Российской Федерации, проживающим в Псковской области и родившимся в период с 22 июня 1928 года по 2 сентября 1945 года в пределах границ СССР или в пределах границ территорий, принятых в состав СССР.

Дата 2 сентября 1945 года, предусмотренная пунктом 1.2 части 1 статьи 1 закона области №853-ОЗ и статьей 2 закона области №1907-ОЗ как дата окончания Второй мировой войны, была установлена в соответствии со статьей 1.1 федерального закона от 13.03.1995 №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», относящей указанную дату к памятным датам России.

Федеральным законом от 24.04.2020 №126-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 1.1 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» День окончания Второй мировой войны (1945 год) был отнесен к дням воинской славы России и установлен 3 сентября.

Проектом закона Псковской области предлагается в соответствии с федеральным законом от 13.03.1995 №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» в пункте 1.2 части 1 статьи 1 закона области № 853-ОЗ и статье 2 закона области №1907-ОЗ дату 2 сентября 1945 года заменить датой 3 сентября 1945 года.

Принятие предлагаемой законодательной инициативы позволит гражданам, родившимся 3 сентября 1945 года, получить статус детей войны, проживающих в Псковской области, и звание ветерана труда Псковской области (при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин), что будет являться основанием для получения мер социальной поддержки, предусмотренных законом области №853-ОЗ и законом области №1907-ОЗ.

Также проектом закона Псковской области предлагается включить в перечень структур, награды которых учитываются при присвоении звания «Ветеран труда Псковской области», Законодательное Собрание Псковской области. Поскольку переименование Псковского областного Собрания депутатов в Законодательное Собрание Псковской области предусмотрено с 1 июня 2026 года, вступление в силу пункта 1 статьи 1 проекта закона Псковской области также предлагается предусмотреть с 1 июня.

«Еще бы индексацию (выплат указанным категориям - ред.) провести на уровень инфляции», - предложил депутат от КПРФ Петр Алексеенко.

«Индексация мер соцподдержки проведена на уровне 4%. Это официально зафиксированный размер инфляции», - ответила первый заместитель министра социальной защиты Псковской области Татьяна Селиверстова.

Депутаты рекомендовали Псковскому областному Собранию депутатов принять инициативу.