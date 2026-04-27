Решение оштрафовать Артура Гайдука за пост в «Одноклассниках» вступило в силу

Постановление об административном правонарушении в отношении депутата Псковского областного Собрания от «Яблока» Артура Гайдука вступило в законную силу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Судья Псковского областного суда рассмотрел жалобу защитника на постановление судьи Псковского городского суда от 1 апреля 2026 года, вынесенное по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование экстремистской атрибутики или символики).

Указанным постановлением Артуру Гайдуку было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

В жалобе защитник просил прекратить дело об административном правонарушении в связи с отсутствием в действиях Артура Гайдука состава правонарушения.

Судья Псковского областного суда оставил обжалуемое постановление без изменения, жалобу защитника – без удовлетворения.

Ранее в суде установлено, что в социальной сети «Одноклассники» Артур Гайдук демонстрировал символику общественного движения «Штабы Навального»*.

* Решением Московского городского суда от 9 июня 2021 признано экстремистским, деятельность на территории Российской Федерации запрещена.