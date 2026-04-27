 
Общество

На Солнце произошли две мощные вспышки

0

Две мощные вспышки класса М произошли на Солнце в течение ночи и утра понедельника, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН

Как следует из данных на сайте лаборатории, сильные вспышки были зафиксированы в 1:57 и в 9:45 мск. Первой был присвоен балл М6.0, второй — М1.0.

Кроме того, согласно представленной информации, начиная с полуночи понедельника звезда произвела 14 обычных вспышек класса С.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026