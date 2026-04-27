Названы причины плохой переносимости спиртного после 40-45 лет

Психиатр-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин объяснил, почему с возрастом ухудшается переносимость алкоголя. Он назвал основные причины плохой переносимости спиртных напитков.

«К 40-45 годам у большинства людей развиваются те или иные хронические болезни. Это могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками, желудочно-кишечным трактом или эндокринные нарушения. Все эти недуги вступают в опасное взаимодействие с алкоголем, что приводит к снижению его переносимости», — предупредил Андрей Тюрин.

Врач добавил, что с возрастом происходят изменения в мозге и центральной нервной системе, которые делают их более уязвимыми к воздействию нейротоксинов.

Кроме того, по словам врача, с возрастом печень перестает синтезировать в прежних объемах необходимые для вывода продуктов распада алкоголя ферменты. В результате скорость метаболизма этанола замедляется и он начинает задерживаться в организме гораздо дольше, пишет «Лента.ру». Из-за этого токсичный ацетальдегид накапливается, вызывая тяжелое похмелье, сильную интоксикацию и разрушение клеток печени.

Еще одним важным фактором Андрей Тюрин назвал возрастное изменение водного баланса.

«В молодости организм состоит примерно на 60-70% из воды. Эта жидкость естественным образом разбавляет поступающий алкоголь и снижает его концентрацию в крови. С возрастом количество воды в теле неумолимо сокращается. Это приводит к тому, что даже стандартная доза спиртного оказывается гораздо более концентрированной», — объяснил нарколог.

Ранее Тюрин предупредил, что некоторые повседневные ритуалы могут сформировать алкогольную зависимость. Одним из них он назвал привычку снимать стресс спиртным.

