Средний доход россиян без Москвы и Севера оказался на четверть ниже

Средний доход россиян в 2025 году составил около 75 тыс. рублей в месяц, следует из данных Росстата. В показатель входят зарплаты, доходы от самозанятости, собственности и соцвыплаты. Однако он заметно завышен за счет богатых регионов — Москвы, Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Магаданской и Сахалинской областей, где люди получают 100-200 тыс.

Если исключить эти субъекты, средний доход снижается примерно на четверть — до 60 тыс. рублей, подсчитали в НАПФ. При этом распределение остается крайне неравномерным: большинство россиян зарабатывает менее 100 тыс. рублей в месяц, а выше среднего уровня — около 75 тыс. — получает лишь каждый восьмой. Самая многочисленная группа живет на сумму до 45 тыс, пишут «Известия».

Разрыв объясняется региональными и отраслевыми перекосами, отметила младший научный сотрудник Президентской академии Дарина Медведникова. В регионах-лидерах доходы могут превышать показатели аутсайдеров более чем в пять раз за счет добывающих отраслей и северных надбавок.

Средние значения при этом обычно не отражают положение большинства: медианный доход в 2024 году составлял 47 тыс. рублей, что на четверть ниже среднего уровня, напомнила эксперт.

