Жить своей профессией: работники Псковской станции скорой помощи отмечают профессиональный праздник

В России история скорой помощи насчитывает уже почти 130 лет. В настоящее время по всей стране действует около 1900 станций службы, в том числе - Псковская станция скорой медицинской помощи, которая в прошлом году отметила свое 80-летие. 28 апреля работники экстренной службы отмечают свой профессиональный праздник.

Об истории создания скорой помощи, а также о том, сколько звонков поступает диспетчерам скорой, как быстро медики приходят на помощь пациентам и что главное в их работе, Псковской Ленте Новостей рассказал главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.

День работника скорой помощи - официальный профессиональный праздник, который был учрежден в 2020 году постановлением правительства РФ. Но неофициально его отмечают уже много лет, и связан он с появлением 28 апреля 1898 года в Москве при полицейских частях первых карет скорой помощи. Медики оказывали помощь пострадавшим в результате несчастных случаев и происшествий. Тяжелых пациентов отправляли в больницы.

История «скорой» в Псковской области начинается с 1 мая 1945 года, когда в областном центре появилась станция скорой медпомощи. На сегодня в структуре региональной службы скорой медицинской помощи работает станция в Пскове, подстанция в Великих Луках и еще 29 постов на всей территории области.

Помощь 24/7

Работа псковской «скорой» - это ежедневная помощь людям в режиме 24/7. Первый, с кем сталкивается больной, - это диспетчер. По словам Дениса Сачкова, в Единой диспетчерской службе скорой помощи работают 32 человека. Они трудятся посменно в Пскове и в Великих Луках. В их задачи входит «четко спросить у вызывающего, что, где и когда случилось и грамотно квалифицировать вызов».

«В среднем диспетчерам Псковской станции поступает от 500 до 550 звонков в сутки. Иногда диспетчеры дают консультации по телефону. Но порядка 400 обращений заканчиваются выездами бригад скорой помощи. Причем, 30-35% - это экстренные вызовы, требующие немедленной помощи. Это могут быть аварии, суициды, потери сознания в общественных местах, кровотечения, резкие боли за грудиной - все, что связано с вопросом жизни человека», - рассказал Денис Сачков.

В таких случаях пациент получает помощь в самые короткие сроки. «Нормы доезда до пациента выездной бригады при оказании скорой помощи в экстренной форме отражены в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи и составляют для городов - 20 минут с момента вызова. Время доезда до районных центров зависит от удаленности населенного пункта от базирующейся бригады. Если это расстояние до 20 километров - 20 минут, если расстояние от 20 до 40 километров - 40 минут, если расстояние от 40 до 60 километров - 60 минут», - пояснил главный врач.

В ближайшее время в структуре Псковской скорой помощи появится первая анестезиолого-реанимационная бригада. Врач-анестезиолог в штате уже есть. Планируется провести обучение среднего персонала и до конца года такая бригада будет сформирована.

Нагрузка и расстояния

В среднем каждая бригада скорой помощи обслуживает около 10 вызовов в сутки. «Но это среднеобластные цифры. У нас есть города, где нагрузка выше, и есть районы, где нагрузка ниже. В городах нагрузка доходит до 15 вызовов на бригаду в сутки, а для области - это порядка 5-6 вызовов в сутки на бригаду. Но меньшее количество вызовов не делает работу сотрудников скорой в муниципалитетах легче, потому что бригадам приходится преодолевать большие расстояния, чтобы приехать к пациенту и при необходимости транспортировать его в лечебное учреждение», - пояснил главный врач.

При этом, далеко не все бригады «скорой» полностью укомплектованы. «Нормальный состав - это водитель и два медика (врач и фельдшер, врач и медсестра или два фельдшера). Но, учитывая кадровую проблему, этого мы скрывать не будем, не все бригады «двойные», есть и одинарные», - сообщил Денис Сачков.

Но все они хорошо справляются со своими обязанностями, даже если возникают трудности. Например, при организации транспортировки больного, имеющего повышенный вес тела, работники скорой могут прибегать даже к помощи МЧС.

Сотрудники бригад скорой помощи работают посменно. Водители работают 12 часов в сутки. Режим работы для медиков: либо 12-часовая смена с графиком день/ночь и два дня дома, либо 24-часовая смена с интервалом сутки через трое.

Кадры молодеют

В структуре псковской скорой помощи задействовано около тысячи сотрудников. Это медики, водители, административный и хозяйственный персонал. В последнее время кадровый состав молодеет. «Сейчас молодежь активно приходит на работу. Ежегодно мы отмечаем приток от 10 до 25 человек. Это не только средние медработники, но и врачи. В прошлом году мы привлекли на работу трех врачей, и в этом году три выпускника-целевика тоже приступят к работе в организации», - сообщил главный врач.

Денис Сачков отметил, что работа на скорой помощи требует профессиональной переподготовки и прохождения аккредитации как специалиста по скорой медицинской помощи. Также новым сотрудникам оказывают поддержку старшие коллеги. «Для того, чтобы молодых специалистов ввести в профессию, существует наставничество. Поэтому первое время они работают под присмотром старшего товарища», - рассказал Денис Сачков.

И заметил, что для сотрудника скорой возраст - не главное. «Это работа для тех, кто готов оказывать помощь и живет своей профессией», - заметил главный врач.

В День работника скорой медицинской по традиции чествуют врачей и фельдшеров, диспетчеров и водителей, рабочий персонал и ветеранов службы. К словам благодарности работникам скорой за их непростой и благородный труд присоединяются все жители области.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН