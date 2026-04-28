К детскому омбудсмену в Псковской области за год поступило 330 обращений

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в 2025 году рассмотрела 330 обращений. Выступая с докладом о деятельности за год на сессии Псковского областного Собрания депутатов, детский омбудсмен подчеркнула, что к каждой ситуации подходит с высокой ответственностью и родительской чуткостью, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Анализ 2025 года показывает: органам власти и гражданскому обществу удалось сохранить стабильность в сфере материнства и детства, уточнили в пресс-службе областного Собрания. В сфере безопасности несовершеннолетних – положительная динамика: за три года число детских травм сократилось в 1,7 раза, а фактов гибели от внешних причин – более чем вдвое. При этом остаются системные задачи, требующие решения.

«Какое-то время назад обсуждалось, что в каждом учреждении должен быть уполномоченный. Как вы к этой идее относитесь?» - спросил депутат от «Яблока» Артур Гайдук.

«У нас эту цель неплохо выполняют советники директоров школ. У нас есть службы медиации и примирений. Работает прокуратура и иные субъекты права, которые способны защищать права детей, родителей и педагогов. Сейчас педагоги оказываются под мечом и учащихся, и родителей. Проблема существует. Те институты, которые уже есть, способны защитить педагогов, но работу все равно нужно проводить», - ответила Наталия Соколова.

Депутаты приняли доклад к сведению.