 
Общество

К детскому омбудсмену в Псковской области за год поступило 330 обращений

0

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в 2025 году рассмотрела 330 обращений. Выступая с докладом о деятельности за год на сессии Псковского областного Собрания депутатов, детский омбудсмен подчеркнула, что к каждой ситуации подходит с высокой ответственностью и родительской чуткостью, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Анализ 2025 года показывает: органам власти и гражданскому обществу удалось сохранить стабильность в сфере материнства и детства, уточнили в пресс-службе областного Собрания. В сфере безопасности несовершеннолетних – положительная динамика: за три года число детских травм сократилось в 1,7 раза, а фактов гибели от внешних причин – более чем вдвое. При этом остаются системные задачи, требующие решения.

«Какое-то время назад обсуждалось, что в каждом учреждении должен быть уполномоченный. Как вы к этой идее относитесь?» - спросил депутат от «Яблока» Артур Гайдук.

«У нас эту цель неплохо выполняют советники директоров школ. У нас есть службы медиации и примирений. Работает прокуратура и иные субъекты права, которые способны защищать права детей, родителей и педагогов. Сейчас педагоги оказываются под мечом и учащихся, и родителей. Проблема существует. Те институты, которые уже есть, способны защитить педагогов, но работу все равно нужно проводить», - ответила Наталия Соколова.

Депутаты приняли доклад к сведению.  

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Соколова Наталия Викторовна

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.

Гайдук Артур Маркович

Депутат Псковского областного Собрания, председатель псковского «Яблока»

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026