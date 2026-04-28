Марию Мищанчук назначили судьей в Новоржевский округ

Мария Мищанчук стала мировым судьей судебного участка №9 в Новоржевском муниципальном округе на трехлетний срок, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Мария Мищанчук родилась в Пскове. Имеет стаж 6 лет 5 месяцев в судебных органах. В настоящий момент работает секретарем судебного заседания. Заключением коллегии судей рекомендована на должность судьи участка №9.

Решение о назначении приняли путем тайного голосования. «За» проголосовали 19 депутатов, один был против.