Задолжавшую по алиментам псковичку обязали пройти лечение от алкоголизма 

Безработная жительница Пскова осуждена за неуплату денежных средств на содержание несовершеннолетнего ребенка (часть 1 статьи 157 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Ранее у женщины уже была судимость за аналогичное деяние. Уголовное дело рассмотрел Псковский городской суд.

Установлено, что дочку подсудимой воспитывает бабушка, так как мать и отец лишены родительских прав. С июля по октябрь 2025 года женщина алименты не платила. Долг превысил 1 500 000 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, учитывая сведения о личности подсудимой, суд назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, обязав трудоустроиться и пройти обязательное лечение от алкоголизма.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.