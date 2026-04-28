 
Общество

Задолжавшую по алиментам псковичку обязали пройти лечение от алкоголизма 

0

Безработная жительница Пскова осуждена за неуплату денежных средств на содержание несовершеннолетнего ребенка (часть 1 статьи 157 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Ранее у женщины уже была судимость за аналогичное деяние. Уголовное дело рассмотрел Псковский городской суд.

Установлено, что дочку подсудимой воспитывает бабушка, так как мать и отец лишены родительских прав. С июля по октябрь 2025 года женщина алименты не платила. Долг превысил 1 500 000 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, учитывая сведения о личности подсудимой, суд назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, обязав трудоустроиться и пройти обязательное лечение от алкоголизма.  

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026