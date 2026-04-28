Каждый второй пскович проведёт майские праздники дома — опрос

Каждый второй пскович проведёт майские праздники дома и лишь 1% поедет за границу, выяснили по итогу опроса, проведенного с 20 по 23 апреля, аналитики сервиса SuperJob

В этом году майские праздники короткие: 2 раза по 3 дня — с 1 по 3 и с 9 по 11 число. Каждый второй пскович проведёт выходные дома (50%), а 18% отправятся на дачу или в деревню. Число работающих в праздничные дни составило 12%.

Встречать праздники на служебном посту мужчинам приходится чаще, чем женщинам, а отдохнуть на природе в мае хотят 9% горожан, 2% отправятся в путешествие по России, по 1% респондентов планируют провести майские за границей, в гостях и на рыбалке.

В топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. Из открытых зарубежных направлений горожане чаще всего выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Бали и Грузию.