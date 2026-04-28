В Пскове выявили два магазина, в которых ветпрепараты продавали без лицензии

На территории Пскова должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели внеплановые инспекционные визиты в отношении двух индивидуальных предпринимателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

ИП осуществляли фармацевтическую деятельность в зоомагазине, расположенном на улице Труда в районе Запсковье, и магазине для пчеловодства, расположенном в центральной части города на улице Советской.

В ходе контрольных мероприятий государственные инспекторы ведомства установили факты реализации лекарственных препаратов для ветеринарного применения без специального разрешения - лицензии. По данным из реестра лицензий Россельхознадзора, у индивидуальных предпринимателей отсутствуют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

На основании выявленных нарушений управлением Россельхознадзора в отношении контролируемых лиц были составлены протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ.

Управление Россельхознадзора направило материалы административных дел в Арбитражный суд Псковской области, по решениям которого контролируемые лица были привлечены к административной ответственности в виде вынесения предупреждений.