 
Общество

Псковская прокуратура добилась возбуждения дела против рецидивиста за избиение женщины

Прокуратура города Пскова изучила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесенное органом дознания по заявлению о преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 116.1 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Установлено, что 19 февраля в Пскове в коридоре общего пользования гражданке причинил телесные повреждения гражданин, который привлекался к уголовной ответственности по части 1 ст. 105 УК РФ, на момент совершения противоправных действий последний является судимым. 

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено прокуратурой города, материал проверки направлен в ОП № 1 УМВД России по г. Пскову для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ.

